Стали відомі подробиці, яким буде єдиний реєстр споживачів газу

Рада ініціює створення реєстру споживачів газу

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони на своєму засіданні схвалив поправку до законопроекту про національну безпеку, згідно з якою в Україні буде створена єдина база абонентів-споживачів природного газу. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомив народний депутат, член Комітету Іван Вінник.

"Облгази будуть зобов'язані всі свої підключення, інформацію по лічильниках, їх номери, прізвища, адреси, де вони встановлені та інше передати в "Нафтогаз". Він створить свою базу, а далі буде порівнювати з іншими реєстрами", - сказав нардеп.

Пункт про створення такого реєстру буде внесений у перехідні положення закону про нацбезпеки. РБК-Украина стали відомі подробиці поправок. Зокрема закон буде доповнено статтею 7 такого змісту:

1. Адміністратором єдиної бази споживачів газу, відповідальним за її ведення, буде суб'єкт власності, що діє на підставі ліцензії на транспортування природного газу.

2. Повний перелік інформації, підстави порядок перевірки та внесення інформації, права і зобов'язання, строки подання інформації адміністратору бази визначається в затвердженому Кабміном порядку.

3. Оператори газотранспортних та газорозподільних систем зобов'язані подавати та оновлювати інформацію про всіх споживачів, які приєднані до цих систем таких операторів, адміністратору єдиної бази абонентів.

Нагадаємо, в Раді вже пропонували створити таку базу в березні 2018 року. Зміни в Закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" запропонувала внести Тетяна Чорновол, але тоді депутати не підтримали пропозицію і повернули законопроект на доопрацювання.

Законопроектом пропонувалося внести в єдину базу даних про всіх споживачів природного газу. Інформація про кожному споживачеві повинна бути внесена з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

Раніше РБК-Україна писало, що на даний момент компанією НАК "Нафтогаз України" монополізовані практично всі сегменти газового ринку: внутрішній видобуток газу, імпорт газу і контроль над магістральними газопроводами та підземними сховищами.