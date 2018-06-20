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"Нафтогаз" оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на липень 2018

НовиниПромисловість    20.06.2018 - 13:36
Фото: "Нафтогаз" України (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" України (РБК-Україна)

У порівнянні з цінами на червень 2018 року, у липні ціни залишились без змін

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 липня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з "Нафтогазом"", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Повідомляється, зокрема, що у порівнянні з цінами на червень 2018 року, у липні ціни залишились без змін.

 

Зазначимо, починаючи з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом.

Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони на своєму засіданні схвалив поправку до законопроекту про національну безпеку, згідно з якою в Україні буде створена єдина база абонентів-споживачів природного газу.

Стали відомі подробиці, яким буде єдиний реєстр споживачів газу
Теги публікації: цена, газ, Нафтогаз України, Ціна на газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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