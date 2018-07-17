"Нафтогаз" обнародовал решение Стокгольмского арбитража в части анбандлинга

Стокгольмский арбитраж не разрешил "Нафтогазу" вносить изменения в контракт на транзит без согласия "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины"опубликовал решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное 28 февраля 2018 года, в части, которая касается вопросов анбандлинга компании - разделения функций транзита и хранения газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В частности, отмечается, что в иске в Стокгольмском арбитраже одним из требований "Нафтогаза" было внесение в действующий контракт с российским "Газпромом" на транзит газа изменений, которые бы позволили компании передать свои права и обязательства по данному контракту без письменного согласия "Газпрома" любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора газотранспортной системы (ГТС)

"Это должно позволить Украине сохранить транзит газа по действующему контракту и одновременно провести отделение оператора ГТС", - объясняют в "Нафтогазе".

В нынешнем контракте между украинской и российской стороной замена договорной стороны, а следовательно, присоединение к контракту любого независимого оператора ГТС, возможна с разрешения "Газпрома". Российская газовая компания этого разрешения не дает.

Также "Нафтогаз" просил суд подчинить транзитный контракт обязательным требованиям украинского законодательства, которым регулируется транспортировка газа.

"К сожалению, трибунал отклонил указанные требования "Нафтогаза". Теперь, чтобы осуществить отделение, "Нафтогаз" и новый оператор ГТС должны получить согласие "Газпрома" на присоединение независимого оператора к действующему контракту", - отметили в пресс-службе НАК.

Также добавили, что считают маловероятным получение такого согласия. Неоднократно позицию относительно этого выражал и "Газпром". Если НАК нарушит контракт, на расторжении которого настаивает "Газпром", поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой.

"Газпром получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока - 2", а Украина рискует потерять транзит газа до конца 2019 года", - сообщили в "Нафтогазе".

Следовательно, анбандлинг требует или письменного согласия "Газпрома" на присоединение к транзитному контракту нового оператора, или же соответствующих договоренностей с российской стороной о внесении соответствующих изменений к существующему контракту.

"Ни один из этих вариантов не является достижимым", - резюмировали в НАК.

Напомним, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в понедельник, 16 июля, что НАК "Нафтогаз Украины" готова урегулировать новый спор с "Газпромом", касающийся транзитного тарифа. Витренко, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, добавил, что "Газпром" не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит 2,6 млрд долларов компенсации.

В Европейской комиссии 21 июня 2018 года заявили, что решение Стокгольмского арбитража не мешает "Нафтогазу" разделить функции по транспортировке и хранению газа.