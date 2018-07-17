"Нафтогаз" оприлюднив рішення Стокгольмського арбітражу у частині анбандлінгу

Стокгольмський арбітраж не дозволив "Нафтогазу" вносити зміни до контракту на транзит без згоди "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України"опублікував рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, винесене 28 лютого 2018 року, у частині, яка стосується питань анбандлінгу компанії - відокремлення функцій транзиту і зберігання газу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Зокрема, зазначається, що у позові в Стокгольмському арбітражі однією з вимог "Нафтогазу" було внесення до чинного контракту із російським "Газпромом" на транзит газу змін, які би дозволили компанії передати свої права та обов'язки за цим контрактом без письмової згоди "Газпрому" будь-якій третій особі, уповноваженій українською владою виконувати функції оператора газотранспортної системи (ГТС).

"Це мало дозволити Україні зберегти транзит газу за чинним контрактом і одночасно провести відокремлення оператора ГТС", - пояснюють у "Нафтогазі".

У нинішньому контракті між українською та російською стороною заміна договірної сторони, а отже, приєднання до контракту будь-якого незалежного оператора ГТС, можлива за дозволу "Газпрому". Російська газова компанія цього дозволу не дає.

Також "Нафтогаз" просив суд підпорядкувати транзитний контракт обов’язковим вимогам українського законодавства, яким регулюється транспортування газу.

"На жаль, трибунал відхилив зазначені вимоги "Нафтогазу". Тепер, щоб здійснити відокремлення, "Нафтогаз" і новий оператор ГТС мають отримати згоду "Газпрому" на приєднання незалежного оператора до чинного контракту", - зазначили в прес-службі НАК.

Додали, що вважають малоймовірним отримання такої згоди. Неодноразово позицію щодо цього висловлював і "Газпром". Якщо НАК порушить контракт, на розірванні якого зараз наполягає "Газпром", поставки газу до Європи можуть опинитися під загрозою.

"Газпром отримає потужний аргумент на підтримку будівництва "Північного потоку - 2", а Україна ризикує втратити транзит газу ще до кінця 2019 року", - повідомили в "Нафтогазі".

Відтак, анбандлінг вимагає або письмової згоди "Газпрому" на приєднання до транзитного контракту нового оператора, або ж відповідних домовленостей з російською стороною про внесення відповідних змін до існуючого контракту.

"Жоден із цих варіантів не є досяжним", - резюмували в НАК.

Нагадаємо, комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у понеділок, 16 липня, що НАК "Нафтогаз України" готова врегулювати новий спір з "Газпромом" що стосується транзитного тарифу. Вітренко, прокоментувавши слова президента РФ Володимира Путіна про готовність зберегти транзит газу через Україну, якщо буде врегульовано спір з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі, додав, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить 2,6 млрд доларів компенсації.

У Європейській комісії 21 червня 2018 року заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу не заважає "Нафтогазу" розділити функції по транспортуванню і зберіганню газу.