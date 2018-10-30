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"Нафтогаз" оприлюднив нові ціни на газ на умовах ПСО

Новини » Енергетика    30.10.2018 - 17:52
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Опубліковані цінові пропозиції діятимуть з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив ціни на газ на умовах ПСО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначається, опубліковані цінові пропозиції діятимуть з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року включно.

У НАК повідомили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог урядової постанови від 19 жовтня, відповідно до якої, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Крім того, урядова постанова затверджує нове Положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Так, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО складає 7 482,61 гривень з урахуванням ПДВ.

"Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 гривень, для підприємств ТКЕ - 8 361,85 гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 жовтня поточного року Кабінет міністрів на позачерговому засіданні прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Відповідно до рішення уряду, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" розіслав контрагентам договори на поставку газу на умовах ПСО.

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