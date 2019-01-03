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"Нафтогаз" обнародовал данные по запасам газа на начало 2019 года

Новости » Энергетика    03.01.2019 - 16:03
"Нафтогаз" обнародовал данные по запасам газа на начало 2019 года
Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

По сравнению с прошлым годом запасы сократились почти на миллиард кубометров

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 1 января 2019 года составили 13,8 млрд куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украина".

По данным пресс-службы, за последнюю неделю запасы газа сократились на 519,2 млн куб. м.

В "Нафтогазе" уточнили, что год назад, 1 января 2018 года объемы газа в украинских ПХГ составляли 14,7 млн куб. м.

Таким образом, за год запасы газа сократились на 900 млн кубометров.

&quot;Нафтогаз&quot; обнародовал данные по запасам газа на начало 2019 годаwww.naftogaz.com

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составил 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

В ноябре суточная добыча природного газа в Украине достигла показателя в 59 млн кубометров в сутки, что соответствует годовому 21,5 млрд кубометров и является самым высоким значением за последние как минимум четыре года.

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