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Украина нарастила добычу газа до четырехлетнего максимума

Новости » Энергетика    19.11.2018 - 11:26
Украина нарастила добычу газа до четырехлетнего максимума
Иллюстративное фото kmu.gov.ua

Среднесуточная добыча достигла 59 млн кубометров в сутки

Суточная добыча природного газа в Украине достигла показателя 59 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз".

В частности, 17 октября было добыто 59,069 млн кубометров в сутки, в. т.ч. компания "Укргаздобыча" - 43,778 млн кубометров, "Укрнафта" - 3,122 млн кубометров, другие - 12,169 млн кубометров.

Украина нарастила добычу газа до четырехлетнего максимума

utg.ua

Как отмечает профильное издание Enkorr, которое занимается подобной статистикой, среднесуточный показатель 59 млн кубометров в сутки (соответствует годовому 21,5 млрд кубометров) является "самым высоким значением за последние как минимум четыре года".

Издание отмечает, что по итогам октября среднесуточный показатель добычи газа составлял 58,5 млн кубометров в сутки, сентября - 57,7 млн кубометров в сутки. С начала года (321 сутки) в Украине добыто 18,3 млрд кубометров газа (в среднем 56,99 млн кубометров в сутки). В случае если до конца 2018 года среднесуточная добыча сохранится на текущем уровне 59 млн кубометров в сутки, по итогам 2018 года добыча составит 20,9 млрд кубометров (+0,5% к 2017 году).

Напомним, что АО "Укргаздобыча" за январь-сентябрь 2018 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.

Отметим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу перед государственной компанией "Укргаздобыча" нарастить добычу топлива до 20 млрд кубометров в год. 

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