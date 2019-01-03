"Нафтогаз" оприлюднив дані щодо запасів газу на початок 2019 року

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

У порівнянні з минулим роком запаси скоротилися майже на мільярд кубометрів

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 1 січня 2019 року становили 13,8 млрд куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз Україна".

За даними прес-служби, за останній тиждень запаси газу зменшились на 519,2 млн куб. м.

У "Нафтогазі" уточнили, що рік тому, 1 січня 2018 року обсяги газу в українських ПСГ становили 14,7 млн куб. м.

Таким чином, за рік запаси газу скоротилися на 900 млн кубометрів.

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Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

У листопаді добовий видобуток природного газу в Україні досяг показника 59 млн кубометрів на добу, що відповідає річному 21,5 млрд кубометрів і є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки.