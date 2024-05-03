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"Нафтогаз" обговорив з SOCAR можливості зберігання азербайджанського газу в Україні, - Чернишов

Фото: "Нафтогаз" обговорив з SOCAR можливості зберігання азербайджанського газу в Україні, - Чернишов
Автор: Сергій Новіков

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив з президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом перспективи співпраці між компаніями, зокрема, у зберіганні газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернишова.

"Продуктивна зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом. Обговорили перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, включно з можливістю зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ", - написав Чернишов.

Він також зазначив, що компанії працюють над розширенням співробітництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.

 

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Нафтогаз УкраїниОлексій Чернишов