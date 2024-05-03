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"Нафтогаз" обсудил с SOCAR возможности хранения азербайджанского газа в Украине, - Чернышев

Фото: "Нафтогаз" обсудил с возможностью хранения азербайджанского газа в Украине, - Чернышев
Автор: Сергей Новиков

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обсудил с президентом азербайджанской нефтегазовой корпорации SOCAR Ровшаном Наджафом перспективы сотрудничества между компаниями, в частности, в хранении газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чернышева.

"Продуктивная встреча с президентом азербайджанской нефтегазовой корпорации SOCAR Ровшаном Наджафом. Обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ", - написал Чернышев.

Он также отметил, что компании работают над расширением сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" рассчитывает углубить сотрудничество с энергетическими компаниями Турции, в том числе в хранении газа.

 

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Нафтогаз УкраиныАлексей Чернышов