"Нафтогаз" назвал условия для транспортировки в Молдову европейского газа

Украина ведет с Молдовой переговоры о транспортировке газа из Европы в эту страну. Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, импорт из Европы для Молдовы это выгодные цены и свободный выбор поставщика.

"Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемой и политически мотивированного поведения "Газпрома". Для Украины - это также интересная перспектива. Сотрудничество с Молдовой позволит дополнительно загрузить наши хранилища и мощности газотранспортной системы", - добавил он.

Коболев отметил, что основная задача, которую сейчас необходимо решить - это подписать соглашения между операторами ГТС обеих стран о взаимодействии во всех точках подключения в соответствии с европейскими правилами.

"Речь идет о сотрудничестве, от которого в равной мере выигрывают обе стороны - значит, есть высокие шансы достичь согласия по всем вопросам уже в ближайшей перспективе", - написал глава правления НАК.

Напомним, премьер-министр Республики Молдова Майя Санду заявила, что Молдавия сейчас закупает газ у "Газпрома" по цене, по которой могла бы получать реверсный газ из Украины.

Отметим, президент Молдовы Игорь Додон опасается, что Россия прекратит транзит газа через Украину с 2020 года, оставив Молдову без газа.