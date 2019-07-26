"Нафтогаз" назвав умови для транспортування в Молдову європейського газу

Україна веде з Молдовою переговори про транспортування газу з Європи до цієї країни. Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, імпорт з Європи для Молдови це вигідні ціни та вільний вибір постачальника.

"Використання українських сховищ гарантує енергетичну безпеку нашого сусіда, захистить його від непередбачуваної та політично вмотивованої поведінки "Газпрому". Для України - це також цікава перспектива. Співпраця з Молдовою дозволить додатково завантажити наші сховища та потужності газотранспортної системи", - додав він.

Коболєв зазначив, що основне завдання, яке наразі необхідно вирішити - це підписати угоди між операторами ГТС обох країн про взаємодію у всіх точках з’єднання у відповідності до європейських правил.

"Йдеться про співпрацю, від якої в рівній мірі виграють обидві сторони - відтак, є високі шанси досягти згоди з усіх питань вже у найближчій перспективі", - написав голова правління НАК.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Молдова зараз купує газ у "Газпрому" за ціною, за якою могла б отримувати реверсний газ з України.

Відзначимо, президент Молдови Ігор Додон побоюється, що Росія припинить транзит газу через Україну з 2020 року, залишивши Молдову без газу.