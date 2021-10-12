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"Нафтогаз" назвал тариф для бюджетных учреждений: сколько будут платить школы и больницы

Автор: Дмитрий Левицкий

НАК "Нафтогаз" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Компания предлагает школам, больницам и детсадам покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр.

"Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.

"Компания не рассчитывает на получение прибыли в рамках этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие бюджетные учреждения, общины точно были с теплом", - добавили в НАК.

Напомним, накануне в Офисе президента объяснили, почему области объявляют чрезвычайную ситуацию. На Банковой утверждают, что проблем с газом в Украине нет.

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