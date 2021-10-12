"Нафтогаз" назвав тариф для бюджетних установ: скільки платитимуть школи та лікарні

З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр.

"Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - наголошують в компанії.

"Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

"Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - додали в НАК.