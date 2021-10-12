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"Проблем с газом нет". У Зеленского объяснили, почему регионы объявляют ЧС

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Киев, Вторник 12 октября 2021 20:01
"Проблем с газом нет". У Зеленского объяснили, почему регионы объявляют ЧС Фото: в ОП объяснили введение ЧС в регионах по газу (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Дмитрий Кузнецов

Областные комиссии ТЭБ и ЧС вводят в регионах режим чрезвычайной ситуации для решения технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа. В хранилищах страны достаточно голубого топлива для нужд населения и социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Тимошенко пояснил, что комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Он также подчеркнул, что газа в хранилищах страны вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. "Никаких проблем с этим нет", - добавил замглавы ОП.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы, включая школы, садики, больницы.

Тимошенко напомнил, что цена на газ для населения составляет 7,42 гривны за тысячу кубометров и по этой цене его получают розничные поставщики и теплогенерирующие компании.

Цена на газ для потребностей социальной сферы - 16,8 гривны. Она включает в себя НДС и тариф на транспортировку, уточнил Тимошенко.

"Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - подчеркнул он.

Напомним, 12 октября региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуации во Львовской области из-за обеспечения газом бюджетных учреждений.

РБК-Украина сообщало ранее о том, что Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.

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Офис президента Цена на газ
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