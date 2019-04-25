"Нафтогаз" озвучил свое предложение РФ по транзиту газа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина на ожидаемых переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет

Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит российской стороне забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет. Об сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Витренко рассказал, что в Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд куб м газа. В частности, 30 млрд куб. м могут забронировать другие компании или тот же "Газпром".

"Позиция состоит в следующем: "Газпром" должен забронировать, приблизительно на 10 лет, 60 млрд куб. м по году в среднем…При этом Украина, ее оператор, обеспечит на уровне 90 млрд куб. м газа в год, то есть 30 млрд куб. м - это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал он, добавив, что другими компаниями могут выступить европейские контрагенты, которые будут закупать газ на границе Украины с Россией или импортеры среднеазиатского газа.

Витренко уточнил, что в отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые предлагаемые условия содержат плату за вход/ выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.

Напомним, комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине. Коболев в очередной раз подчеркнул, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" приведут к снижению объемов транзита по украинской ГТС к нулю и "откроет путь для полноценной российской агрессии".