ЕС намерен провести газовые переговоры в ближайшие недели

Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Комиссар ЕС сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели. Об этом он написал в Twitter.

Шефчович сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и приветствует решимость Украины продолжать участвовать в переговорах.

"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - отметил он.

Он добавил, что теперь ему осталось связаться с Россией. До этого Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа. Он сообщил о намерении провести переговоры сразу после президентских выборов в Украине.

Ранее сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине. Коболев в очередной раз подчеркнул, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" приведут к снижению объемов транзита по украинской ГТС к нулю и "откроет путь для полноценной российской агрессии".

Отметим, Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.