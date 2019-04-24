ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС намерен провести газовые переговоры в ближайшие недели

Новости » Энергетика    24.04.2019 - 19:32
ЕС намерен провести газовые переговоры в ближайшие недели
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Комиссар ЕС сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели. Об этом он написал в Twitter.

Шефчович сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и приветствует решимость Украины продолжать участвовать в переговорах.

"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - отметил он.

ЕС намерен провести газовые переговоры в ближайшие неделиОн добавил, что теперь ему осталось связаться с Россией. До этого Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа. Он сообщил о намерении провести переговоры сразу после президентских выборов в Украине.

Ранее сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине. Коболев в очередной раз подчеркнул, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" приведут к снижению объемов транзита по украинской ГТС к нулю и "откроет путь для полноценной российской агрессии".

Отметим, Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Юнкер пообещал Зеленскому поддержку Евросоюза Россия запретила только 1% экспорта в Украину
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ЕврокомиссияЕвросоюзРоссийская Федерациягазовые переговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь