ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" озвучив свою пропозицію РФ щодо транзиту газу

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 19:01
"Нафтогаз" озвучив свою пропозицію РФ щодо транзиту газу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна на очікуваних переговорах запропонує РФ забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей на 10 років

Україна на очікуваних наприкінці травня тристоронніх переговорах запропонує російській стороні забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей газотранспортної системи країни строком на 10 років. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції в Києві в четвер, передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вітренко розповів, що Україна має намір взяти на себе зобов'язання забезпечення транзитної потужності на 90 млрд куб м газу. Зокрема, 30 млрд куб. м можуть забронювати інші компанії чи той же "Газпром".

"Позиція полягає в наступному: "Газпром" повинен забронювати приблизно на 10 років, 60 млрд куб. м у році в середньому...При цьому Україна, її оператор, забезпечить на рівні 90 млрд куб. м газу в рік, тобто 30 млрд куб. м - це буде вільна потужність, яка буде доступна для бронювання іншими компаніями", - сказав він, додавши, що іншими компаніями можуть виступити європейські контрагенти, які будуть закуповувати газ на кордоні України з Росією або імпортери середньоазіатського газу.

Вітренко уточнив, що на відміну від тарифу, який прописаний в чинному контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом", нові запропоновані умови містять плату за вхід/ вихід в газотранспортну систему України і плату за бронювання потужностей.

Нагадаємо, комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович заявив про намір провести енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією в найближчі тижні.

Раніше повідомлялося, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні. Коболєв в черговий раз підкреслив, що запуск "Північного Потоку-2" і "Турецького потоку" призведуть до зниження обсягів транзиту по українській ГТС до нуля і "відкриє шлях для повноцінної російської агресії".

 

"Укрнафта" починає пошук нового голови правління Акціонери "Укрнафти" не змогли розподілити прибуток за минулий рік
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Юрій ВітренкоНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся