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"Нафтогаз" наполягає на достроковому завершенні опалювального сезону попри достатні запаси газу

Фото: "Нафтогаз" наполягає на завершенні опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Опалювальний сезон в регіонах потрібно завершувати, як тільки дозволять температурні показники. Необхідно економити газ для наступної зими, яка буде не менш складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова у Facebook.

"Нафтогаз" має необхідні запаси палива для того, щоб забезпечувати українців теплом стільки, скільки це буде необхідно", - написав він.

За його словами, через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, "але має бути завершений щойно це дозволять температурні показники".

Чернишов заявив, що енергоефективність має залишатися пріоритетом №1 для органів місцевого самоврядування.

"Зауважу, що це - не про холод в оселях, а про комфортну температуру та заощадження при сплаті рахунків за отримане тепло", - додав він.

Як зазначив голова НАК, оскільки війна триває, "важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною".

Нагадаємо, наприкінці березня через тимчасове потепління у деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та морози. У Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону.

Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

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Нафтогаз УкраїниОпалювальный сезон