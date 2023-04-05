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"Нафтогаз" настаивает на досрочном завершении отопительного сезона, несмотря на достаточные запасы газа

Фото: "Нефтегаз" настаивает на завершении отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отопительный сезон в регионах нужно завершать, как только позволят температурные показатели. Необходимо экономить газ для следующей зимы, которая будет не менее сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова в Facebook.

"Нафтогаз" имеет необходимые запасы топлива для того, чтобы снабжать украинцев теплом столько, сколько это будет необходимо", - написал он.

По его словам, из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается, "но должен быть завершен, как только это позволят температурные показатели".

Чернышов заявил, что энергоэффективность должна оставаться приоритетом №1 для органов местного самоуправления.

"Замечу, что это - не о холоде в домах, а о комфортной температуре и сбережениях при оплате счетов за полученное тепло", - добавил он.

Как отметил глава НАК, поскольку война продолжается, "важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной".

Напомним, в конце марта из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз. В Виннице отказались от досрочного завершения отопительного сезона.

Стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине - 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

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Нафтогаз УкраиныОтопительный сезон