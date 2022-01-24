"Нафтогаз" намерен возобновить импорт газа: сколько купит до конца отопительного сезона

Планы НАК начать импорт подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. "Нафтогаз" уже законтрактовал соответствующие объемы на февраль. Будет март… На самом деле все будет нормально", - заявил Галущенко во время визита в Брюссель в конце прошлой недели. Но об объемах импорта ничего не сказал.

Однако 300 млн кубометров в месяц - довольно мало. В пиковые периоды таким объемом можно покрыть лишь полтора дня потребления.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что всего нужно закупить 2 млрд кубометров. И это при том, что возможность суточного отбора газа из хранилищ сокращается по мере снижения уровня их заполнения.

Подобного же мнения придерживается и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Такого объема не хватит. Надо минимум в два раза больше. И то без "недотопов" не обойтись. Это когда подача теплоносителя для системы отопления значительно ниже нормативного (уровня, - ред.). По-хорошему следует докупить 1,5-2 млрд кубометров", - заявил он в комментарии изданию.

В "Нафтогазе" отказались от комментариев по поводу начала закупки газа.