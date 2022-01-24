"Нафтогаз" має намір відновити імпорт газу: скільки купить до кінця опалювального сезону

Плани НАК почати імпорт підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко. "Нафтогаз" вже законтрактував відповідні обсяги на лютий. Буде березень... насправді все буде нормально", - заявив Галущенко під час візиту до Брюсселя наприкінці минулого тижня. Але про обсяги імпорту нічого не сказав.

Однак 300 млн кубометрів на місяць - досить мало. У пікові періоди таким обсягом можна покрити лише півтора дня споживання.

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що всього потрібно закупити 2 млрд кубометрів. І це при тому, що можливість добового відбору газу зі сховищ скорочується в міру зниження рівня їх заповнення.

Подібної ж думки дотримується і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. "Такого обсягу не вистачить. Треба мінімум у два рази більше. І то без "недотопів" не обійтися. Це коли подача теплоносія для системи опалення значно нижче нормативного (рівня, - ред.). По-хорошому слід докупити 1,5 - 2 млрд кубометрів", - заявив він у коментарі виданню.

У "Нафтогазі" відмовилися від коментарів з приводу початку закупівлі газу.