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Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона может превысить 1 млрд кубометров

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 16:13
Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона может превысить 1 млрд кубометров Фото: дефицит может достичь 1 млрд кубометров (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Без необходимых объемов импорта дефицит газа в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд кубометров. Это может привести к ограничениям поставок потребителям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа".

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021-2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года - 128 млн куб. м, в феврале - 240 куб.м. Прогнозный дефицит в марте - 1100 млн куб. м. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки природного газа заказчикам услуг, а также может негативно отразиться на транзитных обязательствах", - говорится в письме "Оператора ГТС Украины" в адрес премьер-министра и министра энергетики.

Важно, что расчет проводился исходя из того, что в феврале и марте будет импорт газа - по 225 млн куб. м и 265 млн куб. м соответственно. Если закупок не будет или их объемы окажутся меньше, ситуация только ухудшится.

В ОГТСУ отмечают, что по итогам совещаний в Минэнерго импорт газа в январе должен составить 274 млн кубометров и 782 млн кубометров - в первом квартале. Но "Нафтогаз", как и другие трейдеры, пока не забронировал мощности на январь, а, следовательно, не собирается импортировать газ, говорится в письме.

Напомним, в ноябре 2021 года импорт газа в Украину из Европы упал почти до нуля. Объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 11,6 млн куб. м. Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 92% или на 143 млн куб. м.

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Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа