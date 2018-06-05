"Нафтогаз" намерен использовать все доступные средства для взыскания долгов "Газпрома"

НАК подчеркивает, что "Газпром" продолжает игнорировать международное право

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена использовать все доступные средства для взыскания присужденной Стокгольмским арбитражем суммы с российского "Газпрома". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

""Газпром" игнорирует международное право и не находит в себе силы выполнить решение арбитража. Мы применяем все доступные законные средства и инструменты, чтобы получить остаток присужденной арбитрами суммы", - говорится в сообщении.

Газпром ігнорує міжнародне право та не знаходить у собі сили виконати рішення арбітражу. Ми застосовуємо усі доступні законні засоби та інструменти, щоб отримати залишок присудженої арбітрами суми. pic.twitter.com/w7OJh1fO5k — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов.

Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" и обязал заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В то же время арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить 2 млрд долларов за уже поставленный газ, поэтому сумму обязательств российской стороны сократили до 2,6 млрд.