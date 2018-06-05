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"Нафтогаз" намерен использовать все доступные средства для взыскания долгов "Газпрома"

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 11:58
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

НАК подчеркивает, что "Газпром" продолжает игнорировать международное право

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена использовать все доступные средства для взыскания присужденной Стокгольмским арбитражем суммы с российского "Газпрома". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

""Газпром" игнорирует международное право и не находит в себе силы выполнить решение арбитража. Мы применяем все доступные законные средства и инструменты, чтобы получить остаток присужденной арбитрами суммы", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов.  

Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" и обязал заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В то же время арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить 2 млрд долларов за уже поставленный газ, поэтому сумму обязательств российской стороны сократили до 2,6 млрд.

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Теги публикации: Газпром, долг, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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