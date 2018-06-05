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"Нафтогаз" має намір використати всі доступні засоби для стягнення боргів "Газпрому"

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 11:58
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

НАК підкреслює, що "Газпром" продовжує ігнорувати міжнародне право

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір використати всі доступні засоби для стягнення присудженої Стокгольмським арбітражем суми з російського "Газпрому". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу" в Twitter.

""Газпром" ігнорує міжнародне право та не знаходить у собі сили виконати рішення арбітражу. Ми застосовуємо всі доступні законні засоби та інструменти, щоб отримати залишок присудженої арбітрами суми", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активи "Газпрому" в Нідерландах арештовані для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів.

Стокгольмський арбітраж частково задовольнив вимоги "Нафтогазу" у суперечці з "Газпромом" і зобов'язав заплатити українській компанії 4,63 млрд доларів за недопоставку газу за транзитним договором. У той же час арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" виплатити 2 млрд доларів за вже поставлений газ, тому суму зобов'язань російської сторони скоротили до 2,6 млрд.

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Теги публікації: Газпром, долг, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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