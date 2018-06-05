"Нафтогаз" має намір використати всі доступні засоби для стягнення боргів "Газпрому"

НАК підкреслює, що "Газпром" продовжує ігнорувати міжнародне право

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір використати всі доступні засоби для стягнення присудженої Стокгольмським арбітражем суми з російського "Газпрому". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу" в Twitter.

""Газпром" ігнорує міжнародне право та не знаходить у собі сили виконати рішення арбітражу. Ми застосовуємо всі доступні законні засоби та інструменти, щоб отримати залишок присудженої арбітрами суми", - йдеться в повідомленні.

Газпром ігнорує міжнародне право та не знаходить у собі сили виконати рішення арбітражу. Ми застосовуємо усі доступні законні засоби та інструменти, щоб отримати залишок присудженої арбітрами суми. pic.twitter.com/w7OJh1fO5k — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активи "Газпрому" в Нідерландах арештовані для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів.

Стокгольмський арбітраж частково задовольнив вимоги "Нафтогазу" у суперечці з "Газпромом" і зобов'язав заплатити українській компанії 4,63 млрд доларів за недопоставку газу за транзитним договором. У той же час арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" виплатити 2 млрд доларів за вже поставлений газ, тому суму зобов'язань російської сторони скоротили до 2,6 млрд.