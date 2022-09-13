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"Нафтогаз" надеется восстановить добычу благодаря освобождению Харьковской области

Фото: Украина увеличит добычу газа после освобождения Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется восстановить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, насколько важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи", - заявил Витренко.

"Нафтогаз" добывает львиную долю украинского газа - 13,7 млрд кубометров в 2021 году. Большая часть месторождений газа расположена в Полтавской и Харьковской областях, которые практически освобождены в результате недавнего контрнаступления.

Недавние ракетные удары России по украинским энергетическим объектам, захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и возможное прекращение транзита газа заставили украинских чиновников ожидать самой трудной зимы в современной украинской истории.

По состоянию на начало сентября Украина накопила 13 млрд кубометров газа в хранилищах. По данным "Оператора ГТС Украины", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа, чего будет достаточно для зимы.

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Нафтогаз Украины