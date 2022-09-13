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"Нафтогаз" сподівається відновити видобуток завдяки звільненню Харківської області

Фото: Україна збільшить видобуток газу після звільнення Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми продовжуємо видобувати газ навіть у тих регіонах, де йдуть бойові дії. Збільшимо видобуток на заході країни. Ми розуміємо, наскільки важливо для України мати більше газу, особливо газу власного видобутку", - заявив Вітренко.

"Нафтогаз" видобуває левову частку українського газу-13,7 млрд кубометрів в 2021 році. Велика частина родовищ газу розташована в Полтавській і Харківській областях, які практично звільнені в результаті недавнього контрнаступу.

Недавні ракетні удари Росії по українських енергетичних об'єктах, захоплення найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції і можливе припинення транзиту газу змусили українських чиновників очікувати найважчої зими в сучасній українській історії.

Станом на початок вересня Україна накопичила 13 млрд кубометрів газу в сховищах. За даними "Оператора ГТС України", обсяг газу в підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону складе 14,4 млрд кубометрів газу, чого буде достатньо для зими.

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Нафтогаз України