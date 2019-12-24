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"Нафтогаз" сподівається підписати контракт на транзит газу до 27 грудня

Новини » Політика     24.12.2019 - 17:28
"Нафтогаз" сподівається підписати контракт на транзит газу до 27 грудня
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" і "Газпром" 26 грудня будуть узгоджувати контракт

Контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно погодити умови договорів.

"Кожна сторона має свої проекти договорів, а ось підписати потрібно тільки один комплект. Власне 26 грудня ми і будемо працювати над спільним варіантом ... Сподіваємося, що нам вдасться погодити умови договорів і завершити цей процес вже в п'ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме і на вихідних", - зазначив Вітренко.

Він додав, що спільний варіант не означає поступок з української сторони.

&quot;Нафтогаз&quot; сподівається підписати контракт на транзит газу до 27 грудня

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що розмір тарифу на транзит газу через Україну є гуманним. Також він уточнив, що якби Київ запропонував надто високий тариф, то угоди досягти не вдалося б.

До цього Україна оприлюднила протокол по газу з Росією.

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