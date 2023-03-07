"Нафтогаз" надасть кредиторам нові пропозиції щодо реструктуризації за євробондами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НАК Олексія Чернишова у Facebook .

"Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами", - написав він.

За його словами, йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.

"Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу - як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", - додав Чернишов.