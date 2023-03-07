"Нафтогаз" предоставит кредиторам новые предложения по реструктуризации евробондов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК Алексея Чернышова в Facebook .

"На этой неделе планируем представить наши предложения, сформированные после предварительных обсуждений, на онлайн-встрече с инвесторами", - написал он.

По его словам, речь идет о евробондах со сроками погашения в 2022 и 2026 годах.

"Должны найти решение, которое удовлетворит всех участников процесса - как инвесторов, так и нашу группу компаний, которая держит энергетический фронт страны в условиях войны", - добавил Чернышов.