"Нафтогаз" предоставит кредиторам новые предложения по реструктуризации евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" предоставит владельцам евробондов компании очередные предложения по реструктуризации долга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК Алексея Чернышова в Facebook.
"На этой неделе планируем представить наши предложения, сформированные после предварительных обсуждений, на онлайн-встрече с инвесторами", - написал он.
По его словам, речь идет о евробондах со сроками погашения в 2022 и 2026 годах.
"Должны найти решение, которое удовлетворит всех участников процесса - как инвесторов, так и нашу группу компаний, которая держит энергетический фронт страны в условиях войны", - добавил Чернышов.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в январе заявил, что планирует до конца месяца договориться с владельцами евробондов о реструктуризации.
Последний срок выплат владельцам еврооблигаций "Нефтегаза" истек 26 июля 2022 года, но выплат не произошло. Компания заявила, что деньги есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина.
Алексей Чернышов сменил Юрия Витренко в должности главы НАК в начале ноября 2022 года. Тогда же он заявил, что одним из его приоритетов является избежать дефолта "Нафтогаза".