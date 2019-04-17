ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине создали оператора нового рынка электроэнергии

Новости » Энергетика    17.04.2019 - 12:21
В Украине создали оператора нового рынка электроэнергии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для запуска нового рынка электроэнергии реорганизовали ГП "Энергорынок"

Кабинет министров Украины одобрил формирование новых структур для запуска реформированного рынка электрической энергии. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство распорядилось сформировать госпредприятие "Гарантированный покупатель" на базе одноименного филиала "Энергорынка" путем выделения имущества, прав и обязанностей для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии.

Таким же образом образуется госпредприятие "Оператор рынка" на базе одноименного филиала "Энергорынка" для выполнение функций оператора рынка электрической энергии. Также сообщается, что предприятие будет преобразовано в акционерное общество. Создание соответствующих предприятий прописано в законе о рынке электрической энергии.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины определил государственный "Ощадбанк" уполномоченным банком рынка электрической энергии.

В конце января началось лицензирование производителей электроэнергии для запуска нового рынка.

Кабмин направит более 50 млрд гривен на поддержку региональных проектов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраинырынокЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь