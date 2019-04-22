"Нафтогаз" починає поставки електроенергії

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія виграла перший тендер Кіровоградській області

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" виграла перші тендери на постачання електроенергії. Про це компанія повідомляє у Twitter.

Згідно з інформацією на сайті, ProZorro, "Нафтогаз" постачатиме електроенергію комунальному некомерційному підприємству "Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер" на суму 880 тис. грн.

Як зазначили в "Нафтогазі", йдеться про порівняно невеликі обсяги, "але дуже важливий досвід конкурентної боротьби на новому для нас ринку".

"Надалі клієнти зможуть купувати у "Нафтогазу" не лише газ, а й інші енергетичні продукти - на привабливих умовах та з якісним сервісом", - зазначили в "Нафтогазі".

Зазначимо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії.

У квітні 2019 року Кабінет міністрів України схвалив формування нових структур для запуску реформованого ринку електричної енергії. Зокрема, уряд розпорядився сформувати держпідприємство "Гарантований покупець" на базі однойменної філії "Енергоринку" шляхом виділення майна, прав та обов'язків для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.