"Нафтогаз" начал проект по сокращению выбросов метана

Фото: газохранилище (www.naftogaz.com)

Для измерений используются наземное оборудование и беспилотники

Группа "Нафтогаз" начала измерительные работы рамках реализации совместного с ЕБРР проекта по снижению выбросов метана в цепи поставок газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, в начале июня состоялась первая из запланированной серии кампаний по поиску и определению объема утечек метана в атмосферу. Работы проведены на объектах АО "Укргазвыдобування" и АО "Укртрансгаз" во Львовской и Ивано-Франковской областях. В ходе кампании использовано как оборудование наземного базирования, так и оборудование для дистанционного мониторинга с использованием беспилотного воздушного судна.

Проект по снижению выбросов метана в цепи поставки газа в Украину реализуется в рамках трехстороннего Меморандума между "Нафтогазом", Европейским банком реконструкции и развития и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Финансирование внедрения Проекта осуществляется за счет средств ЕБРР, исполнителем работ является компания Carbon Limits (Королевство Норвегия).

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписали меморандум о взаимопонимании по сокращению выбросов метана в цепочках снабжения газа в Украине.

Напомним, выбросы загрязняющих веществ в Украине в 2018 году составили 2 508,3 тыс. тон, то есть 59,5 кг на каждого украинца.