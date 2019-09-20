"Нафтогаз" начал продавать в Украине электроэнергию из Беларуси

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как отметили в пресс-службе, "Нафтогаз" импортирует электроэнергию по долгосрочному контракту с "Белэнерго".

"Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года стал возможен импорт электрической энергии в Украину. По закону внедряется новая модель рынка, которая предполагает равный доступ всех участников к сети, в том числе и внешних. Это касается поставщиков из Беларуси и Российской Федерации.

По данным НАК "Нафтогаз Украина", за два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт∙ч электроэнергии.

Напомним, в апреле 2019 года ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии.