"Нафтогаз" активно готується до проходження опалювального сезону, - Чернишов

Група "Нафтогаз" активно готується до прийдешньої зими, збільшуючи видобуток газу та його запаси, й адаптуючи свою інфраструктуру до роботи в умовах війни.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Очевидно, що наступна зима є історичною для України у тому сенсі, що вона буде найскладнішою з точки зору забезпечення енергією, ресурсами, теплом. Група Нафтогаз активно готується до наступної зими", - сказав Чернишов.

Він зазначив, що українці взимку будуть забезпечені газом власного видобутку, адже зараз Група видобуває на 7% більше газу порівняно із показниками 2023 року. Очільник "Нафтогазу" нагадав, що ціна на газ для населення залишається незмінною.

Крім того, Чернишов повідомив, що накопичення запасів газу йде відповідно до затвердженого плану, й обсяг цих запасів постійно збільшується.

Він також запевнив, що "Нафтогаз" постійно адаптує свою інфраструктуру до викликів, пов'язаних із повномасштабним вторгненням, проводить необхідні ремонти та готують до майбутнього.

"Тепло має бути в оселях. Необхідний об'єм газу буде наданий нашим споживачам та підприємствам теплокомуненерго", - додав Чернишов.

Крім того, він закликав українців перевірити своє газове обладнання та звернути увагу на енергоефективність власних осель.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.

Також зазначалось, що Україна за 2023 рік наростила видобуток газу на 0,9% до 18,7 млрд кубометрів. На "Укргазвидобування припало 13,9 млрд кубометрів, на "Укрнафту" - майже 1,1 млрд, решта 3,7 млрд - на приватні компанії.