"Нафтогаз" і "Нова пошта" запустили нові послуги: що тепер можна зробити у відділеннях

Українці, які купили житло або змінили персональні дані, відтепер можуть швидше вирішити частину питань із особовим рахунком за газ. Нові послуги стали доступними у відділеннях "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту" .

Головне: Спільний сервіс: Тепер розв'язати популярні питання щодо газопостачання можна безпосередньо у відділеннях "Нової пошти".

Тепер розв'язати популярні питання щодо газопостачання можна безпосередньо у відділеннях "Нової пошти". Нові можливості: Відтепер у відділеннях можна швидко оновити персональні дані, а також змінити власника особового рахунку.

Відтепер у відділеннях можна швидко оновити персональні дані, а також змінити власника особового рахунку. Для кого це актуально: Послуги розраховані на громадян, які нещодавно придбали житло, змінили документи після одруження або з інших причин мають актуалізувати інформацію у базі постачальника.

Послуги розраховані на громадян, які нещодавно придбали житло, змінили документи після одруження або з інших причин мають актуалізувати інформацію у базі постачальника. Базовий функціонал: У відділеннях, як і раніше, можна змінити постачальника газу, подати заявку на нове приєднання до мережі, отримати акт звірки або оформити довідку про відсутність заборгованості.

Які послуги додали

У компанії повідомляють, що NovaPay та "Нафтогаз" розширили перелік послуг у відділеннях "Нової пошти". Відтепер у відділеннях можна:

оновити персональні дані (прізвище, номер телефону, електронну пошту, паспортні дані та іншу інформацію);

(прізвище, номер телефону, електронну пошту, паспортні дані та іншу інформацію); змінити власника особового рахунку після купівлі або переоформлення житла.

Такі послуги можуть бути актуальними, зокрема, для тих, хто нещодавно придбав нерухомість або змінив документи після одруження чи з інших причин.

Які послуги вже доступні

Крім нових сервісів, у відділеннях, як і раніше, можна:

змінити постачальника газу;

подати заявку на нове приєднання;

отримати акт звірки;

оформити довідку про відсутність заборгованості.

У "Новій пошті" повідомили, що перевірити, чи надає конкретне відділення такі послуги, можна на інтерактивній карті на сайті.