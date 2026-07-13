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"Нафтогаз" і "Нова пошта" запустили нові послуги: що тепер можна зробити у відділеннях

13:58 13.07.2026 Пн
2 хв
Українцям спростили управління рахунками за газ
aimg Тетяна Веремєєва
"Нафтогаз" і "Нова пошта" запустили нові послуги: що тепер можна зробити у відділеннях Фото: Обслуговування клієнтів у відділенні "Нової пошти"(facebook.com/nova.poshta.official)
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Українці, які купили житло або змінили персональні дані, відтепер можуть швидше вирішити частину питань із особовим рахунком за газ. Нові послуги стали доступними у відділеннях "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

Головне:

  • Спільний сервіс: Тепер розв'язати популярні питання щодо газопостачання можна безпосередньо у відділеннях "Нової пошти".
  • Нові можливості: Відтепер у відділеннях можна швидко оновити персональні дані, а також змінити власника особового рахунку.
  • Для кого це актуально: Послуги розраховані на громадян, які нещодавно придбали житло, змінили документи після одруження або з інших причин мають актуалізувати інформацію у базі постачальника.
  • Базовий функціонал: У відділеннях, як і раніше, можна змінити постачальника газу, подати заявку на нове приєднання до мережі, отримати акт звірки або оформити довідку про відсутність заборгованості.

Які послуги додали

У компанії повідомляють, що NovaPay та "Нафтогаз" розширили перелік послуг у відділеннях "Нової пошти". Відтепер у відділеннях можна:

  • оновити персональні дані (прізвище, номер телефону, електронну пошту, паспортні дані та іншу інформацію);
  • змінити власника особового рахунку після купівлі або переоформлення житла.

Такі послуги можуть бути актуальними, зокрема, для тих, хто нещодавно придбав нерухомість або змінив документи після одруження чи з інших причин.

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Які послуги вже доступні

Крім нових сервісів, у відділеннях, як і раніше, можна:

  • змінити постачальника газу;
  • подати заявку на нове приєднання;
  • отримати акт звірки;
  • оформити довідку про відсутність заборгованості.

У "Новій пошті" повідомили, що перевірити, чи надає конкретне відділення такі послуги, можна на інтерактивній карті на сайті.

Раніше РБК-Україна писало, чому можуть не надходити паперові платіжки за газ. Так відбувається, якщо у споживача є переплата, рахунок уже оплачений до 12 числа або підключені електронні квитанції. У компанії нагадали, що електронні рахунки доступні в особистому кабінеті та чат-ботах уже з 10 числа кожного місяця, тоді як паперові можуть надходити лише після 20-го.

Також ми розповідали, як українці можуть зекономити до 3000 гривень на платіжках за газ. Зокрема, споживачі можуть оплачувати рахунки коштами, накопиченими за державною програмою "Національний кешбек".

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