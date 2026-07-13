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"Нефтегаз" и "Новая почта" запустили новые услуги: что теперь можно сделать в отделениях

13:58 13.07.2026 Пн
2 мин
Украинцам упростили управление счетами за газ
aimg Татьяна Веремеева
"Нефтегаз" и "Новая почта" запустили новые услуги: что теперь можно сделать в отделениях Фото: Обслуживание клиентов в отделении "Новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)
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Украинцы, которые купили жилье или изменили персональные данные, теперь могут скорее решить часть вопросов с лицевым счетом за газ. Новые услуги стали доступны в отделениях "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" .

Главное:

  • Совместный сервис: Теперь решить популярные вопросы газоснабжения можно непосредственно в отделениях "Новой почты".
  • Новые возможности: Теперь в отделениях можно быстро обновить персональные данные, а также изменить владельца лицевого счета.
  • Для кого это актуально: Услуги рассчитаны на граждан, которые недавно приобрели жилье, изменили документы после бракосочетания или по другим причинам должны актуализировать информацию в базе поставщика.
  • Базовый функционал: В отделениях по-прежнему можно сменить поставщика газа, подать заявку на новое подключение к сети, получить акт сверки или оформить справку об отсутствии задолженности.

Какие услуги добавили

В компании сообщают, что NovaPay и "Нафтогаз" расширили список услуг в отделениях "Новой почты". Теперь в отделениях можно:

  • обновить персональные данные (фамилию, номер телефона, электронную почту, паспортные данные и другую информацию);
  • сменить владельца лицевого счета после покупки или переоформления жилья.

Такие услуги могут быть актуальны, в частности, для тех, кто недавно приобрел недвижимость или изменил документы после женитьбы или по другим причинам.

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Какие услуги уже доступны

Помимо новых сервисов, в отделениях по-прежнему можно:

  • сменить поставщика газа;
  • подать заявку на новое присоединение;
  • получить акт сверки;
  • оформить справку об отсутствии задолженности.

В "Новой почте" сообщили, что проверить, предоставляет ли конкретное отделение такие услуги можно на интерактивной карте на сайте .

Ранее РБК-Украина писало, почему могут не поступать бумажные платежки за газ. Так происходит, если у потребителя есть переплата, счет уже оплачен до 12 числа или подключены электронные квитанции. В компании напомнили, что электронные счета доступны в личном кабинете и чат-ботах уже с 10 числа каждого месяца, в то время как бумажные могут поступать только после 20-го.

Также мы рассказывали, как украинцы могут сэкономить до 3000 гривен на платежках за газ. В частности, потребители могут оплачивать счета средствами, накопленными по государственной программе "Национальный кэшбек".

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