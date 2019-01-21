"Нафтогаз" хоче відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів у разі припинення транзиту

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сума враховує прискорену амортизацію української ГТС

НАК "Нафтогаз України" має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів у разі припинення транзиту після 2019 року. Про це в Брюсселі перед початком тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він пояснив, з чого складається сума позову до "Газпрому" на 12 млрд доларів. Зокрема, за словами Вітренка, за поточним контрактом на транзит газу, який закінчується у 2019 році, плата за транзит може змінюватися відповідно до європейських правил. Європейські правила, перш за все, передбачають так званий принцип повного покриття витрат оператора. Коли Група "Нафтогаз" розраховує витрати на транзит у 2018-2019 роках, вона має враховувати амортизацію української ГТС, яка, як будь-який інший основний засіб, з часом втрачає свою цінність.

"Мова йде про позовні вимоги, які ми висуваємо в межах наступного арбітражу, який ми вже розпочали. Дійсно, сума цих позивних вимог близько 12 млрд доларів. Частина цих позивних вимог є наслідком того, що ми не очікуємо на транзит через територію Україну після 2019 року… Шанси на виграш є дуже високими", - сказав Вітренко.

За його словами, якщо Росія продовжуватиме контракт і газотранспортна система буде використовуватися для транзиту російського газу після 2019 року, це означатиме, що не відбудеться знецінення української ГТС, і в української сторони не буде підстав нараховувати прискорену амортизацію.

"У такому випадку наш позов буде не на 12 мільярдів, а тільки на 2 млрд доларів. Бо 2 мільярди - це все одно та частка витрат, які не покриваються зараз за поточного тарифу. Навіть без прискореної амортизації ГТС. Це на додаток стягнення у 2,7 мільярда доларів, які ми вже виграли", - додав Вітренко.

Нагадаємо, другий раунд політичних тристоронніх переговорів за участю представників Єврокомісії, України і Росії про майбутній транзит газу через Україну відбудеться в понеділок, 21 січня 2019 року. Зустріч відбудеться за участю заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і голови "Газпрому" Олексія Міллера.

Перед початком переговорів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, мають укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, на бронювання потужностей транзиту українською ГТС, сказав він.