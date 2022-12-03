"Нафтогаз" хоче отримати газ з Норвегії за спеціальними умовами оплати

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив питання закупівлі газу з керівником йбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернишова у Facebook.
"Зокрема обговорили можливість закупівлі та резервування в Equinor додаткових обсягів газу, необхідних Україні для проходження надскладного опалювального сезону", - написав він.
Водночас Чернишов зазначив, що "окреме питання - спеціальні умови закупівлі та оплати".
Нагадаємо, Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів через ЄБРР.
Як повідомляло РБК-Україна, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з проханням допомогти з газом для опалення