UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нафтогаз" хоче отримати газ з Норвегії за спеціальними умовами оплати

Фото: НАК "Нафтогаз України хоче закупити газ в Норвегії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив питання закупівлі газу з керівником йбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернишова у Facebook.

"Зокрема обговорили можливість закупівлі та резервування в Equinor додаткових обсягів газу, необхідних Україні для проходження надскладного опалювального сезону", - написав він.

Водночас Чернишов зазначив, що "окреме питання - спеціальні умови закупівлі та оплати".

Нагадаємо, Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів через ЄБРР.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з проханням допомогти з газом для опалення

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниНорвегия