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"Нафтогаз" просить USAID допомогти з газом для опалення

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 08:37
"Нафтогаз" просить USAID допомогти з газом для опалення Фото: "Нафтогаз" просить США допомогти з газом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з проханням допомогти з газом для опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

За даними прес-служби, під час зустрічі з assistant administrator Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет МакКі Чернишов обговорив наслідки ракетних обстрілів Російської Федерації для української цивільної енергетичної інфраструктури та критичні потреби України для проходження опалювального сезону 2022-2023 року.

Керівник "Нафтогазу наголосив на потребі України в отриманні додаткового обсягу газу. За його словами, в результаті постійних обстрілів Росією української інфраструктури пошкоджено більше 300 енергетичних об’єктів та близько 450 кілометрів газових труб. На додачу, для вироблення електроенергії Україна була змушена використати додаткові обсяги вугілля та газу.

"Ці фактори призвели до того, що ми маємо нагальну потребу збільшення обсягу наших газових сховищ і закликаємо США - нашого надійного партнера - допомогти з вирішенням цього питання", - сказав він.

Чернишов та МакКі також обговорили потреби України в оперативній допомозі у вигляді обладнання та матеріалів. Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу. "Пані МакКі запевнила, що Агентство працює над запитом "Нафтогазу" щодо відповідних потреб", - повідомили в НАК.

Агентство США з міжнародного розвитку - вищий федеральний орган державного управління Сполучених Штатів Америки в галузі надання допомоги за кордоном.

Нагадаємо, Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів через ЄБРР.

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Нафтогаз України Газ Сполучені Штати Америки
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