"Нафтогаз" хочет получить газ из Норвегии со специальными условиями оплаты

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обсудил вопросы закупки газа с руководителем крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерсом Опедалом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Чернышева в Facebook .
"В частности, обсудили возможность закупки и резервирования у Equinor дополнительных объемов газа, необходимых Украине для прохождения сверхсложного отопительного сезона", - написал он.
В то же время Чернышев отметил, что "отдельный вопрос - специальные условия закупки и оплаты".
Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов через ЕБРР.
Как сообщало РБК-Украина, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) с просьбой помочь с газом для отопления.