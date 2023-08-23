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"Нафтогаз" хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США

Середа 23 серпня 2023 13:15
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"Нафтогаз" хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США Фото: "Нафтогаз" хоче модернізувати газовидобуток в Україні завдяки досвіду США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

НАК "Нафтогаз України" має намір залучити закордонний досвід із США для модернізації вітчизняного методу розробки природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський журнал The National Interest.

В ньому зазначається, що Україна може стати енергонезалежною країною за 6 років, якщо інвестуватиме 20 мільярдів доларів у видобуток нафти та газу, інфраструктуру трубопроводів та нафтопереробку.

"Лідером є найбільша компанія України, державна компанія «Нафтогаз», яка налічує понад 50 тис. людей і забезпечує понад 10% податкових надходжень країни. Компанію вже давно гальмують порівняно грубі технології розробки природного газу, натхненні росією. Але її генеральний директор Олексій Чернишов, здається, має намір модернізувати методи розробки природного газу в Україні, насамперед залучаючи закордонний досвід із США", - йдеться в статті.

Наголошується, що у квітні Чернишов прибув до Вашингтону, щоб поспілкуватися з представниками американських нафтових гігантів ExxonMobil, Chevron і Halliburton, а також отримати політичну підтримку від членів Конгресу щодо інвестицій США в енергетичний сектор України.

Нагадаємо, у 2023 році група "Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.

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Нафтогаз України Сполучені Штати Америки
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