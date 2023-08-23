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"Нафтогаз" хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США

Среда 23 августа 2023 13:15
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"Нафтогаз" хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США Фото: "Нафтогаз" хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

НАК "Нафтогаз Украины" намерена привлечь зарубежный опыт из США для модернизации отечественного метода разработки природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский журнал The National Interest.

В нем отмечается, что Украина может стать энергонезависимой страной через 6 лет, если будет инвестировать 20 миллиардов долларов в добычу нефти и газа, инфраструктуру трубопроводов и нефтепереработку.

"Лидером является крупнейшая компания Украины, государственная компания "Нафтогаз", которая насчитывает более 50 тыс. человек и обеспечивает более 10% налоговых поступлений страны. Компанию уже давно тормозят сравнительно грубые технологии разработки природного газа, вдохновленные россией. Но ее генеральный директор Алексей Чернышев, кажется, намерена модернизировать методы разработки природного газа в Украине, прежде всего привлекая зарубежный опыт из США", - говорится в статье.

В апреле Чернышев прибыл в Вашингтон, чтобы пообщаться с представителями американских нефтяных гигантов ExxonMobil, Chevron и Halliburton, а также получить политическую поддержку от членов Конгресса по инвестициям США в энергетический сектор Украины.

Напомним, в 2023 году группа "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.

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Нафтогаз Украины Соединенные Штаты Америки
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