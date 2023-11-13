"Нафтогаз" готов выкупить у частников весь объем газа при продлении запрета на экспорт

"НАК готов приобрести весь объем газа, который предложит частный сектор. Мы будем готовы его покупать, потому, что нам важна поддержка компаний и их ликвидности, чтобы ни в коем случае не уменьшилась украинская добыча. Я уверен, что мы с этим справимся, как справились в этом году, выкупив 700-800 млн кубометров газа", - сказал он.

При этом он отметил, что речь идет о том объеме газа, который "частные компании не продадут в экономику".

"Возможно, они продадут весь объем, и наше участие не потребуется, но сейчас мы понимаем, что пока экономика не сможет потребить весь этот объем. Хотя я и надеюсь, что все-таки потребление будет расти, потому что оно уже растет", – добавил глава группы.

Отвечая на вопрос, насколько, по его мнению, реальна перспектива сохранения запрета экспорта газа в следующем году, Чернышов отметил: "Во время войны это такие непопулярные шаги, обеспечивающие стабильность энергоснабжения. Пока мы не можем позволить прекратить это. Но УЭБ наконец начала работать на полную, и частники должны получить возможность продажи этого продукта".

Запрет на экспорт газа и цены в Украине

Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года.

Цены на газ в Украине растут четвертый месяц подряд. Фактическая цена реализации природного газа в Украине за октябрь 2023 года составила 15,2 тысяч гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

В то же время "Нафтогаз" продает газ населению по цене 7,96 тысяч гривен 1 тыс. кубометров (с НДС).