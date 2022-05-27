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"Нафтогаз" готовится к арбитражу с "Газпромом" из-за недоплаты за транзит

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Украина, Пятница 27 мая 2022 13:59
"Нафтогаз" готовится к арбитражу с "Газпромом" из-за недоплаты за транзит Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" готовится к арбитражу за "Газпромом" из-за невыполнения условий контракта. Российская компания начала платить меньше, чем обязана.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Юрия Витренко агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже начали предарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения к "Газпрому". Есть определенное время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос в арбитраж, если не решим - новый арбитраж", - сказал он.

По его словам, причина в том, что "Газпром" платит меньше, чем должен платить по контракту. "У них нет для этого никакого обоснования - контракт у нас "качай или плати", - рассказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что невыполнение "Газпромом" своих договорных обязательств по контракту означает нарушение Соглашения об урегулировании, в соответствии с которым НАК отказался от претензий в начатом в 2018 году арбитраже на сумму 12,2 млрд долларов.

"Если они не выполняют обязательства "качай или плати", то это означает, что они нарушают не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании. То есть это арбитраж не только на сумму недоплаты, но и на 12,2 млрд долларов, которые мы отозвали из арбитража", - подчеркнул Витренко.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" сократил выплаты Украине за транспортировку газа после остановки пункта "Сохрановка", которая оказалась в российской оккупации.

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Нафтогаз Украины
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