"Нафтогаз" готується до арбітражу з "Газпромом" через недоплату за транзит

НАК "Нафтогаз України" готується до арбітражу за "Газпромом" через невиконання умов контракту. Російська компанія почала платити менше, ніж зобов'язана.

"Ми вже почали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до "Газпрому". Є певний час, упродовж якого ми маємо спробувати вирішити питання до арбітражу, якщо не вирішимо - новий арбітраж", - сказав він.

За його словами, причина в тому, що "Газпром" сплачує менше, ніж має платити за контрактом. "У них немає для цього жодного обґрунтування - контракт у нас "качай або плати", - розповів Вітренко.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом означає порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому в 2018 році арбітражі на суму 12,2 млрд доларів.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на 12,2 млрд доларів, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.