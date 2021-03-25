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"Нафтогаз" готов начать эксплуатацию "трубы Медведчука"

Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" готов начать эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", арестованного по решению суда. Для этого необходимо решение АРМА (Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире "5 канала".

"Ждем решения АРМА о дальнейшем использовании нефтепродуктопровода. Мы, как группа, готовы обеспечить его прозрачную и эффективную эксплуатацию", - сказал Коболев и добавил, что "Нафтогаз" работает с правоохранителями, чтобы обеспечить законный режим эксплуатации.

По его словам, АРМА должно определить компанию, которая будет управлять трубопроводом. После этого должны начаться переговоры с возможными поставщиками нефтепродуктов.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на "трубу Медведчука". По данным следствия, должностные лица компании с помощью поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.

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Новости Украины трубопроводВиктор МедведчукНафтогаз Украины
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