"Нафтогаз" готов начать эксплуатацию "трубы Медведчука"

НАК "Нафтогаз Украины" готов начать эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", арестованного по решению суда. Для этого необходимо решение АРМА (Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).
Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире "5 канала".
"Ждем решения АРМА о дальнейшем использовании нефтепродуктопровода. Мы, как группа, готовы обеспечить его прозрачную и эффективную эксплуатацию", - сказал Коболев и добавил, что "Нафтогаз" работает с правоохранителями, чтобы обеспечить законный режим эксплуатации.
По его словам, АРМА должно определить компанию, которая будет управлять трубопроводом. После этого должны начаться переговоры с возможными поставщиками нефтепродуктов.
Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на "трубу Медведчука". По данным следствия, должностные лица компании с помощью поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.