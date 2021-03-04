ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Коболев: на содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 16:37
Коболев: на содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На содержание украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - так называемой "трубы Медведчука" - нужны десятки миллионов гривен в год. И это только на охрану.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен в течение года", - отметил он.

Он также добавил, что не знает, будет ли труба передана на баланс "Укртранснафты" после возврата в собственность государства.

Отметим, речь идет об участке трубы, которая находилась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Ее, в свою очередь, связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого были введены санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на "трубу Медведчука". По данным следствия, должностные лица компании с помощью поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что дело Медведчука будет иметь поступательное развитие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук Андрей Коболев
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"