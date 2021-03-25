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"Нафтогаз" готовий розпочати експлуатацію "труби Медведчука"

Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" готовий розпочати експлуатацію ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", арештованого за рішенням суду. Для цього необхідно рішення АРМА (Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів).

Про це повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу".

"Чекаємо рішення АРМА про подальше використання нафтопродуктопроводу. Ми, як група, готові забезпечити прозору та ефективну експлуатацію", - сказав Коболєв і додав, що "Нафтогаз" працює з правоохоронцями, щоб забезпечити законний режим експлуатації.

За його словами, АРМА має визначити компанію, яка буде керувати трубопроводом. Після цього повинні початися переговори з можливими постачальниками нафтопродуктів.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого ввів санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде про нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на "трубу Медведчука". За даними слідства, посадові особи компанії з допомогою підроблених документів заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.

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Новини України трубопроводВіктор МедведчукНафтогаз України
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