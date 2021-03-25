"Нафтогаз" готовий розпочати експлуатацію "труби Медведчука"

"Чекаємо рішення АРМА про подальше використання нафтопродуктопроводу. Ми, як група, готові забезпечити прозору та ефективну експлуатацію", - сказав Коболєв і додав, що "Нафтогаз" працює з правоохоронцями, щоб забезпечити законний режим експлуатації.

За його словами, АРМА має визначити компанію, яка буде керувати трубопроводом. Після цього повинні початися переговори з можливими постачальниками нафтопродуктів.