Россия выдвинула к Украине секретное требование по стоимости транзита газа

Фото: Дмитрий Козак (government.ru)

Российская сторона готова платить фиксированную цену за транзит по территории Украины

Российский "Газпром" выдвинул к НАК "Нафтогаз Украины" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

Как напомнил Козак, украинский регулятор НКРЭКУ до конца года установит ставку транзита в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства.

"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну, прежде всего, "Нафтогаза Украины", - сказал он.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что протокол между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет. Оржель сообщил, что есть понимание о том, что тариф на транзит газа со временем будет расти. При этом он не назвал ставки транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

Согласно протоколу, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

Затем НАК "Нафтогаз Украины" обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины в следующих объемах: 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб в 2021-2041 гг., "при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый "Нафтогазом" и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы".